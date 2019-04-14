Сухой профилированный брус камерной сушки от производителя

Договор поставки № 22 от 28.05.2018г. Хочу выразить благодарность Брус-СДМ за добросовестное отношение к своей работе! В апреле месяце 2018 года, мы с мужем, занялись поиском производителей домокомплекта из профилированного бруса камерной сушки. В интернете информации много, выбирать сложно, рассмотрели несколько компаний: не то! Но когда зашли на сайт Брус-СДМ и связались по телефону с менеджером, Шаповаловым Русланом, то поняли, что имеем дело с профессионалами.Он грамотно ответил нам на все интересующие нас вопросы и ненавязчиво пригласил на производство. В назначенный нами день, Руслан встретил нас в Твери и мы отправились на завод. Руслан провёл нам экскурсию, всё посмотрели, брус понравился. Далее пошёл рабочий процесс: проектирование, заключение договора, уточнение сроков поставки. На всех стадиях с нами общалась доброжелательная команда специалистов. Не скрою переживали, ведь есть недобросовестные компании. Но мы сделали правильный выбор, всё было выполнено в срок, качественно. Руслан был с нами постоянно на связи и ни каких вопросов не возникало. Теперь у нас на участке стоит красавец дом. Спасибо!