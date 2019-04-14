В данном разделе сайта можно ознакомиться с актуальными ценами на домокомплекты из бруса и сухой профилированный брус камерной сушки от производителя в Москве, а также стоимость пиломатериала 1го сорта хвойных пород древесины согласно ГОСТ 8486-86. Чтобы купить сухой профилированный брус камерной сушки для строительства дома или бани, оставьте заявку любым удобным способом на сайте или в мессенджерах.
ЦЕНА НА ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС, РУБ./М3
|СЕЧЕНИЕ БРУСА, ММ
|БРУС КАМЕРНОЙ СУШКИ ВЛ. 20%
|БРУС ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ
|ПОГОНАЖ
|ДОМОКОМПЛЕКТ
|ПОГОНАЖ
|ДОМОКОМПЛЕКТ
|100х150 (85х140)
|24 000
|25 500
|19 500
|21 500
|150х150 (140х140)
|24 000
|25 500
|19 500
|21 500
|200х150 (190х140)
|24 000
|25 500
|19 500
|21 500
|200х200 (190х190)
|25 000
|26 000
|20 000
|22 000
ОБРЕЗНАЯ ДОСКА, БРУС И БРУСОК, РУБ./М3
|СЕЧЕНИЕ, Ш*В*Д
|КАМЕРНОЙ СУШКИ ВЛ. 15%
|ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ
|45*45
|20 000
|17 500
|25*100*6000
|20 000
|17 500
|50*100*6000
|20 000
|17 500
|50*150*6000
|20 000
|17 500
|50*200*6000
|20 000
|17 500
|100*100*6000
|20 000
|17 500
|100*150*6000
|20 000
|17 500
|100*200*6000
|20 000
|17 500
|150*150*6000
|20 000
|17 500
|150*200*6000
|20 000
|17 500
|200*200*6000
|20 000
|18 000
СТРОГАННАЯ ДОСКА, БРУС И БРУСОК, РУБ./М3
|СЕЧЕНИЕ, Ш*В*Д
|КАМЕРНОЙ СУШКИ ВЛ. 15%
|ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ
|45*45 (40х40)
|24 500
|21 000
|25*100*6000
|24 500
|21 000
|50*100*6000
|24 500
|21 000
|50*150*6000
|24 500
|21 000
|50*200*6000
|24 500
|21 000
|100*100*6000
|24 500
|21 000
|100*150*6000
|24 500
|21 000
|100*200*6000
|24 500
|21 000
|150*150*6000
|24 500
|21 000
|150*200*6000
|24 500
|21 000
|200*200*6000
|24 500
|21 500
ЦЕНЫ НА ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ вл. 12-15%
|МАТЕРИАЛ
|ЦЕНА ЗА 1М2 / РУБ.
|ЦЕНА ЗА 1 ШТ / РУБ.
|Доска пола 20 х 140
|750
|650
|Имитация бруса 20 х 120
|750
|650
|Обсада на окна и двери 20 х120
|750
|650
|Евровагонка 20 х 90
|650
|550
Компании СДМ интуитивно поверили сразу, почитав отзывы. И не ошиблись! Несмотря на приглашение приехать в Тверь и все увидеть своим глазами, поездка по нашей вине не получилась. Пришлось взаимодействовать по телефону дистанционно. Сразу почувствовали доброжелательное спокойное отношение в лице менеджера компании Руслана. Он терпеливо с повторами объяснял и отвечал на все наши вопросы, учитывал все наши пожелания. Оперативно старался разрешить все проблемы по ходу работы над проектом, изготовлением и поставкой домокомплекта из сухого профилированного бруса, который пришел высокого качества и соответствовал всем заявленным стандартам. Спасибо!
Резюме: Четко. Быстро. Профессионально. Качественно. Рекомендуем!
Начали строить еще один дом из бруса.К кому обращаться вопросов уже не стояло.Пошли по проторенной дорожке и обратились к Руслану.На этот раз нам предложили такой же качественный брус с немного другими параметрами , а именно домокомплект из профилированного бруса камерной сушки с более глубоким шип-пазом ( 14 мм.).С'ездили опять на производство ,хотя этого можно было уже не делать.Все устроило и все понравилось.Всю проектную документацию ,сроки и доставку домокомплекта вел Руслан.За это ему большое Спасибо ! Он же предложил нам бригаду строителей во главе с Андреем Рублевым.Бригадой и качеством сборки остались очень довольны.Цена прозрачна,понятна и доступна.Строители знают свое дело( все клеили, все ввинчивали, все забивали )
Дом собран.Брус сидит как литой , теперь видим преимущество более глубокого шип-паза.Надеемся дом получится теплый и не потребует дополнительного утепления или герметизации.
Мы остались довольны работой Руслана и бригадой Рублева. РЕКОМЕНДУЕМ.
Договор поставки № 22 от 28.05.2018г. Хочу выразить благодарность Брус-СДМ за добросовестное отношение к своей работе! В апреле месяце 2018 года, мы с мужем, занялись поиском производителей домокомплекта из профилированного бруса камерной сушки. В интернете информации много, выбирать сложно, рассмотрели несколько компаний: не то! Но когда зашли на сайт Брус-СДМ и связались по телефону с менеджером, Шаповаловым Русланом, то поняли, что имеем дело с профессионалами.Он грамотно ответил нам на все интересующие нас вопросы и ненавязчиво пригласил на производство. В назначенный нами день, Руслан встретил нас в Твери и мы отправились на завод. Руслан провёл нам экскурсию, всё посмотрели, брус понравился. Далее пошёл рабочий процесс: проектирование, заключение договора, уточнение сроков поставки. На всех стадиях с нами общалась доброжелательная команда специалистов. Не скрою переживали, ведь есть недобросовестные компании. Но мы сделали правильный выбор, всё было выполнено в срок, качественно. Руслан был с нами постоянно на связи и ни каких вопросов не возникало. Теперь у нас на участке стоит красавец дом. Спасибо!
Обратился в компанию Брус-СДМ после неудачного опыта сотрудничества с одной из компаний "производителей" в Ленинградской области, которые оказались мягко говоря непорядочными - после подписания договора, через 2 месяца привезли 5 Венцов бруса плохого качества, да и ещё как выяснилось позже, обычной влажности, а не технической сушки как было договорено. После чего товарищи пропали, суд идёт. Но дом достраивать надо, поэтому к выбору компании производителя предъявлялись жёсткие требования. После 3х месяцев поисков, остановились на Брус-СДМ г Тверь. По сайту видно что цена/качество на уровне, написал письмо человеку из отзыва, который откликнулся, дал положительные рекомендации и показал свой дом в Гатчине. Съездил на производство, посмотрел качество леса, процесс сушки древесины, станки, объемы выпускаемой продукции - все порадовало. Спроектировали на мои 5 Венцов домокомплект, подписали договор (с оплатой генеральный директор пошёл на встречу, войдя в мое положение) и через 3 недели материал и бригада были на участке. Брус подогнали отлично, дом сел идеально. Спасибо бригаде Сергея и лично ему, ребята работают качественно и на совесть!
Добрый день! Поздравляю Вас с наступившим Новым Годом! Желаю здоровья, счастья, терпения и много работы!!! Благодарим Вас за домик, все сделано аккуратно и в срок. Отдельная благодарность Руслану за экскурсию по производству, прорабу Сергею и бригаде за работой которой следила вся деревня.
Обратился в компанию Брус-СДМ весной 2015 г. Заинтересовал одноэтажный домокомплект из профилированного бруса естественной влажности. В кротчайшие сроки были внесены изменения в проект, согласно моим пожеланиям. Подписали договор, внесли 30% предоплату и через 3 недели домокомплект был на участке. Дом собрали за месяц под крышу и оставили усаживаться. Качество бруса соответствует тому, которое видели на заводе и построенном доме под Москвой. Сотрудничеством доволен, всем рекомендую. Спасибо!
Заказал домокомплект из профилированного бруса размером 8*10 м. Домокомплект пришел в срок в упакованном виде на еврофуре,так что проблем с разгрузкой не было. Дом собирала бригада Андрея -все получилось просто отлично-за 2 недели домик под усадку стоял! Очень доволен работой и производителей бруса и строителей! Спасибо за помощь Руслану. С ним приятно было работать и подсказал многое.
Долго искал брус для строительства дачного дома. Обратился в Брус СДМ и не пожалел.Изготовили быстро и качественно.Строителей нашёл у себя в Калуге. Бригада из 3-х человек поставили домик 6*6 в полтора этажа за неделю, хотя до этого провозились с таким же объёмом месяц - говорили, что брус приходилось выпрямлять струбцинами (заказчик экономил и брал где-то подешевле). По моему экономия сомнительная. Тверской же брус им понравился впрочем как и мне.
Спасибо отдельное Руслану за умение работать с клиентами.
В общем фирма надёжная и я уже рекомендовал их своим знакомым.Чуть позже вышлю фотографии.
Добрый день! Разрешите выразить слова благодарности всем работникам компании "Брус-СДМ",принимавших участие в проектировании и изготовлении домокомплекта из профилированного бруса,для строительства моего будущего дома. Высокое качество, отзывчивость и профессионализм - вот лицо Вашей фирмы!!!
Ещё раз огромное спасибо.
Строю деревянные дома с 2002 года. Долго искал надежного поставщика бруса. Уже не первый домокомплект заказываю в этой фирме. Очень доволен качеством как комплектов, так и самого дерева. От клиентов тоже только положительные отзывы, все построенные дома радуют владельцев красотой и качеством. Надеюсь на многолетнее сотрудничество.