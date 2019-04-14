Домокомплекты (дома и бани) из сухого профилированного бруса от производителя

Сухой профилированный брус камерной сушки от производителя

В данном разделе сайта можно ознакомиться с актуальными ценами на домокомплекты из бруса и сухой профилированный брус камерной сушки от производителя в Москве, а также стоимость пиломатериала 1го сорта хвойных пород древесины согласно ГОСТ 8486-86. Чтобы купить сухой профилированный брус камерной сушки для строительства дома или бани, оставьте заявку любым удобным способом на сайте или в мессенджерах.


ЦЕНА НА ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС, РУБ./М3


СЕЧЕНИЕ БРУСА, ММ БРУС КАМЕРНОЙ СУШКИ ВЛ. 20% БРУС ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ
ПОГОНАЖ ДОМОКОМПЛЕКТ ПОГОНАЖ ДОМОКОМПЛЕКТ
100х150 (85х140) 24 000 25 500 19 500 21 500
150х150 (140х140) 24 000
 25 500
 19 500 21 500
200х150 (190х140) 24 000
 25 500
 19 500 21 500
200х200 (190х190) 25 000
 26 000 20 000 22 000


ОБРЕЗНАЯ ДОСКА, БРУС И БРУСОК, РУБ./М3


СЕЧЕНИЕ, Ш*В*Д КАМЕРНОЙ СУШКИ ВЛ. 15% ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ
45*45 20 000 17 500
25*100*6000 20 000  17 500
50*100*6000 20 000  17 500
50*150*6000 20 000  17 500
50*200*6000 20 000  17 500
100*100*6000 20 000  17 500
100*150*6000 20 000  17 500
100*200*6000 20 000  17 500
150*150*6000 20 000  17 500
150*200*6000 20 000  17 500
200*200*6000 20 000  18 000


СТРОГАННАЯ ДОСКА, БРУС И БРУСОК, РУБ./М3


СЕЧЕНИЕ, Ш*В*Д КАМЕРНОЙ СУШКИ ВЛ. 15% ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ
45*45 (40х40) 24 500 21 000
25*100*6000  24 500  21 000
50*100*6000  24 500  21 000
50*150*6000  24 500  21 000
50*200*6000  24 500  21 000
100*100*6000  24 500  21 000
100*150*6000  24 500  21 000
100*200*6000 24 500  21 000
150*150*6000 24 500  21 000
150*200*6000 24 500  21 000
200*200*6000 24 500  21 500


ЦЕНЫ НА ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ вл. 12-15%


МАТЕРИАЛ ЦЕНА ЗА 1М2 / РУБ. ЦЕНА ЗА 1 ШТ / РУБ.
Доска пола 20 х 140  750
 650
Имитация бруса 20 х 120  750 650
Обсада на окна и двери 20 х120 750
 650
Евровагонка 20 х 90 650
 550

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